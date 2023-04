MHS Prom 2023

First row: Hayden Tomkins, Cole Nietert and Cord Nietert. Second row: Rebecca Lang, Emma Althoff, Lauren Verhagen, Taylor Gassman and Jessica Stadtmueller.



Lucas Ingles, Serena Brokaw, Jacqueline Stadtmueller and Nate Williams.



Keaton Hermsen, Dawson Ricklefs, Landon Orcutt, Cooper Wickman and Kole Weber.



Kale Hansen and Rylan Kraus.



Ali Snyder, Larissa Saunders and Emily Hendricks.



Connor Eastin and Alexandra McElmeel.



Danielle Ellison, Haley Sly and Shanira Villegas.



Ava Capron and John Welter.



Kyler Husmann, Ally Olmstead, Alivia Husmann and Adrian Graves. (Photos by Pete Temple)



Brea Stahlberg, A.J. Phelps, Olivia Zimmerman, Ty Kelchen, Jaelyn Aitchison and Mason Otting.